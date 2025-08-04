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سياسة

غرفة عمليات "مستقبل وطن" تتابع سير انتخابات الشيوخ بجميع المحافظات

غرفة عمليات مستقبل
غرفة عمليات مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب “مستقبل وطن”، انعقادها لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

متابعة حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس الشيوخ 

جاء ذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التي تجري داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.

قيادات مستقبل وطن تتابع التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، والنواب: علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأحمد دياب، ومحمد الجارحي، وعاطف ناصر، ويحيى العيسوي، الأمناء العام المساعدون للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، فضلًا عن مشاركة أعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية بالكامل.

تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ 

وتتابع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، على مدار الساعة كافة التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها بشكل ديمقراطي وشفاف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

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