الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: نصف ضحايا عمال الإغاثة بالعالم في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، قوله: إن 383 عامل إغاثة قتلوا في العالم عام 2024، نصفهم تقريبا في غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتاشا”، أنه لا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة، والمجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة. 

وتابع: الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ولا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

واستطرد: المجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

غزة إسرائيل الأمم المتحدة

