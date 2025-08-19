الأمم المتحدة: نصف ضحايا عمال الإغاثة بالعالم في غزة

نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، قوله: إن 383 عامل إغاثة قتلوا في العالم عام 2024، نصفهم تقريبا في غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتاشا”، أنه لا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة، والمجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة.

وتابع: الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ولا يوجد ما يكفي من مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

واستطرد: المجاعة في قطاع غزة غير مسبوقة الأطفال يتعرضون لسوء تغذية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.