يديعوت أحرونوت: باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

أعلنت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى.



وقالت: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتمع أمس الإثنين لبحث الرد على موجة قناة الجزيرة.



واختتمت يديعوت أحرونوت: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتمع الإثنين لبحث الرد على موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ضابطًا وجنديًّا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا بجروح متوسطة خلال معارك دارت شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة، وجندي آخر بجروح طفيفة في معركة جرت شمال قطاع غزة يوم الإثنين.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه تم إجلاء المصابَين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلتيهما.

تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

ولم تذكر المصادر العبرية تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباكات أو حالة المصابين، في حين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أسابيع.

مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

وكشفت مصادر مصرية لقناة الحدث أن إسرائيل ستقدم ردها الرسمي بشأن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة.

المقترح الذي صاغته مصر وقطر بدعم أمريكي يتضمن عدة بنود، من بينها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، وتبادل جزئي للأسرى.

ترقب فلسطيني لحماية سكان غزة من التهجير

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على المبادرة، ووصفتها بأنها بداية طريق نحو حل شامل يضع حدًّا للتصعيد ويحمي سكان غزة من التهجير.

