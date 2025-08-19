قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين “ أونروا”، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة، وذلك على مدار الـ5 أشهر الماضية.

الأونروا: أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

في ذات السياق، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

