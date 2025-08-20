عابد عناني زوج إيمان العاصي في مسلسل “قسمة العدل”

يشارك الفنان عابد عناني، ببطولة مسلسل “قسمة العدل” مع الفنانة إيمان العاصي، ويلعب شخصية زوجها، وتقع بينهما العديد من المشاكل التي تقلب أحداث العمل رأس على عقب.

يشارك في العمل كل من؛ رشدي الشامي وعابد عناني، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وآخر الأعمال التي شارك فيها الفنان عابد عناني هو مسلسل “برغم القانون” الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" شارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

وكان قد كشف الفنان عابد عناني، كواليس تصويره لمسلسل ضل حيطة مع ياسمين صبري والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث أنه يظهر خلال الأحداث بشخصية شقيقها

مسلسل “ضل حيطة” لياسمين صبري في رمضان

وقال عابد عناني في تصريح خاص لـ فيتو:"كواليس مسلسل ضل حيطة كانت ممتعة، خاصة أن هذه هي المرة السادسة التي أتعاون فيها مع المخرجة شيرين عادل، وهذا من حسن حظي، وكان هناك تفاهم كبير بين المخرجة وطاقم العمل، وهذه المرة الثانية لتعاوني مع ياسمين صبري بعد مسلسل خطوات الشيطان في عام 2013، كنا أول مرة نمثل كلنا أنا وهي وميدو عادل، لذلك الكواليس كانت ممتعة في مسلسل ضل حيطة، خاصة أنني أظهر بشخصية شقيقها والفنان عزت زين والدنا والأم وفاء عامر وهند عبد الحليم في دور زوجتي، وبدأنا التصوير منذ 10 أيام".

