الإثنين 13 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عابد عناني يشارك بمسلسلين مع ياسمين صبري وياسر جلال في رمضان 2025

عابد عناني، فيتو
عابد عناني، فيتو

يعيش الفنان عابد عناني حالة من الانتعاش الفني، خلال موسم رمضان 2025، حيث أنه يشارك في مسلسلين الأول ضل حيطة والثاني مسلسل جودر مع ياسر جلال.

مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري 

ويلعب عابد عناني خلال أحداث مسلسل ضل حيطة دور شقيق الفنانة ياسمين صبري، ويتضمن العمل 15 حلقةً.

كما أنتهي أيضًا عابد غناني من تصوير مشاهدة في الجزء الثاني من مسلسل جودر والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال في رمضان 2025.

وتخوض الفنانة ياسمين صبري سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد ضل حيطة والذي يتضمن 15 حلقة وتنتجه المنتجة مها سليم.

مسلسل ياسمين صبري ضل حيطة في رمضان 2025 

وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامي إمام.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وماجد الكيدواني، وفاء عامر، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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