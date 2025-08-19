صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر، كشف كابتن تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، عن انفراد صادم بشأن أرض نادي الزمالك، التي قامت وزارة الإسكان بسحبها من النادي، كما كشف عن المبالغ التي تم تحصيلها من أرض النادي بأكتوبر.

لاعب الزمالك يكشف حجم الأموال المحصلة من أرض الزمالك

وأكد كابتن تامر عبد الحميد، في انفراده، أن ما يقرب من 800 مليون جنيه تم تحصيلها من أرض نادي الزمالك في أكتوبر، ودخلت عبر حساب وسيط باسم شركة (ZSC)، ويتم صرف تلك الأموال من خلال حساب بنكي مشترك مع نادي الزمالك.

وقال كابتن تامر عبد الحميد عن أموال أرض الزمالك التي تم تحصيلها: "انفراد.. ما يقارب من (٨٠٠ مليون جنيه) تم تحصيلها من أرض الزمالك بأكتوبر ودخلوا حساب وسيط باسم شركة ZSC، والتي يمتلكها السيد أحمد فؤاد الوطن ويتم صرف تلك الأموال من خلال حساب بنكي مشترك مع الزمالك".

وتساءل كابتن تامر عبد الحميد "ما مصير تلك الأموال بعد قرار سحب الأرض؟".

ميدو: معايا كل الأوراق والمستندات لأرض النادي بأكتوبر

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق قامت اليوم الثلاثاء بسحب أرض نادي الزمالك في أكتوبر، وعبر العضو السابق بلجنة التخطيط بالزمالك، أحمد حسام "ميدو" عن رفضه لهذا الإجراء قائلًا: " قبل ما اتكلم عن موضوع محاولة سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لفرع ٦ أكتوبر تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة.. الزمالك أوراقه كلها سليمة ولسه دافع رسوم المزايا التي حصل عليه سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني والزمالك لسه مستلم خطاب بمد الفترة المسموح بها للانتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي ٣٠٪ من نسبة المباني".

وقف أعمال بناء نادي الزمالك بأكتوبر، فيتو

وأوضح ميدو أن "الزمالك مستلم الأرض دي من ٢٠٠٤ ماحدش حط فيها مسمار وماحدش كان عنده مشكلة أبدا ودلوقتي لما الزمالك ابتدى شغل وابتدى يتعاقد على ٢٧ ملعب وخلاص ابتدى يدخل منها فلوس وخلاص هيقف على رجله ومش محتاج دعم من حد وده اللي كل الزمالكاوية بيحلموا بيه بقالهم سنين علشان نقدر ننافس وننتظم في دفع المستحقات للاعيبتنا وللموظفين في النادي واخيرًا هنستقر بعتوا الناس توقف الشغل وتسحب الأرض".

كما قال أحمد حسام ميدو: "معايا كل الأوراق والمستندات اللي بتثبت إن كل إجراءات الزمالك صح وبنناشد المسؤولين بدعم الزمالك بالقانون وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده وعندي ثقة كبيرة إن المسؤولين هيدعموا النادي وأنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله.. لا لسحب أرض الزمالك أكتوبر".

الجدير بالذكر أن مصدر بالزمالك كشف أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، وأن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.