أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

الزمالك، يدرس مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتخاذ خطوات قانونية عاجلة لإيقاف تنفيذ قرار السحب، مشيرة إلى أنها تمتلك مستندات رسمية تؤكد حقوق النادي في الأرض.

ومن المقرر أن تقوم إدارة نادي الزمالك بتصعيد الموقف قانونيا خلال الساعات المقبلة، في محاولة للحفاظ على أرض النادي.

وشهدت منطقة أكتوبر صباح اليوم الثلاثاء حالة من التوتر بعد توقف الأعمال الإنشائية بأرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على خلفية أزمة سحب الأرض من النادي، وتدخل الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

تعود الأزمة إلى قرار رسمي سابق بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في أكتوبر، بدعوى عدم استغلالها بالشكل الأمثل خلال المدة المقررة وقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي وإدارته، التي تؤكد التزامها بالمخططات التنفيذية وتقدمها في خطوات البناء.

من جانبهم، عبّر عدد من مشجعي الزمالك عن غضبهم من الخطوة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات العليا لحماية حقوق النادي، وسط حالة من الترقب لمصير المشروع.

