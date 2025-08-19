الثلاثاء 19 أغسطس 2025
"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

وقف أعمال بناء نادي الزمالك بأكتوبر، فيتو

سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر، كشف أحمد حسام ميدو، العضو السابق بلجنة التخطيط في نادي الزمالك، أن لديه كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أن الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك بشأن أرض النادي في أكتوبر صحيحة.

سحب أرض الزمالك بمدينة أكتوبر

وطالب أحمد حسام ميدو المسئولين بمساندة نادي الزمالك، وأن يضعوا من وصفهم بأنهم "يحاربون النادي" عند حدهم، مؤكدًا أنه يعرف أن المسئولين يعرفون أهمية المشروع لنادي الزمالك. 
وقال أحمد حسام "ميدو"، عبر حسابه بمنصة أكس، عن أرض الزمالك بأكتوبر: "معايا كل الأوراق والمستندات اللي بتثبت إن كل إجراءات الزمالك صح، وبنناشد المسئولين بدعم الزمالك بالقانون، وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده".
وتابع أحمد حسام ميدو: "وعندي ثقة كبيرة إن المسئولين هيدعموا النادي وأنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله لا لسحب أرض الزمالك أكتوبر".

 


وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر، قد كشف عن تفاصيل أزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي فوجئ بقرار وزارة الإسكان، بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب من قبل الوزارة.

الزمالك متعاقد على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن "الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد بأكتوبر، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك نادي الزمالك التراخيص القديمة التي تمنحه حق الاستمرار في تنفيذ المشروع.

سحب أرض الزمالك بأكتوبر، فيتو

وقال هشام نصر: "لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان ينص على مد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما سمح لنا بالعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم".
وأوضح هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك "أن النادي كان يسعى لاستغلال المهلة القانونية لاستكمال فرع أكتوبر"، مؤكدًا تمسك المجلس بحق الزمالك في الأرض، حيث تمثل الأرض قيمة كبيرة للنادي ومشروع استراتيجي يخدم جماهيره.

من تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل النادي

كما كشف هشام نصر عن صعوبة في التواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظرًا لتواجده خارج البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في اتخاذ الخطوات القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي.
كما أثار خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، الجدل بشأن قرار سحب أرض مدينة 6 أكتوبر، من النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

قرار سحب أرض الزمالك بأكتوبر، فيتو

وقال خالد الغندور في تدوينة له عبر "الفيس بوك": "لابد أن يعرف الجميع من هم وراء محاولة سحب الأرض من الزمالك، وما هو الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة في هذا الملف".
وتابع الغندور: "لابد نعرف، من هو الشخص الذي تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل فرع أكتوبر".
 

