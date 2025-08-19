تفاصيل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر.. تنفيذ قرار السحب وسط حراسة أمنية.. تحرك قانوني من إدارة القلعة البيضاء.. وهشام نصر يكشف الكواليس

كشفت مصادر مطلعة عن قيام لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، بتنفيذ قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في منطقة السادس من أكتوبر، وذلك وسط تواجد أمني كثيف من قوات قسم الشرطة بالمدينة، لتأمين عملية السحب وضمان تنفيذ القرار دون اشتباكات أو اعتراضات.

وبحسب ما علمته “فيتو”، فقد تم سحب الأرض بشكل رسمي، مع إخطار العاملين بالموقع بمغادرته فورًا، تنفيذًا للقرار الإداري الصادر من وزارة الإسكان.

هشام نصر: لم نتلقَ إخطارًا رسميًا وامتلكنا التراخيص

وفي أول تعليق من داخل إدارة نادي الزمالك، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة، هشام نصر، عن صدمة النادي من القرار المفاجئ، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب الأرض أو حتى مبررات القرار، ما اعتبره “إجراء غير قانوني وغير مبرر”.

وأوضح نصر أن الزمالك تعاقد على إنشاء 24 ملعبًا ضمن المشروع الكبير لفرع النادي الجديد، مشيرًا إلى أن الأعمال كانت مستمرة وفق التراخيص القديمة التي تمنح النادي الحق في البناء على الأرض.

بلاغ لوقف الأعمال ومنع العمال من دخول الموقع

كما كشف هشام نصر أن بعض الجهات تقدّمت ببلاغات رسمية لوقف أعمال البناء داخل الموقع، ما أدى إلى منع دخول العمال بشكل مفاجئ من قِبل الجهات الأمنية، رغم توافر المستندات التي تثبت أحقية النادي في الأرض.

وأكد أن المجلس لا يزال يحاول التواصل مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الذي يتواجد حاليًا خارج البلاد، من أجل عرض تفاصيل الأزمة وطلب تدخله الرسمي.

الزمالك يلوّح بالتصعيد القانوني

وأشار نائب رئيس النادي إلى أن مجلس الإدارة سيتخذ خطوات قانونية عاجلة خلال الأيام المقبلة، من أجل استرداد حقوق النادي والدفاع عن المشروع الذي يُعدّ حلمًا لجماهير الزمالك في إنشاء فرع متكامل بمدينة 6 أكتوبر.

