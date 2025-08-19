سحب أرض أكتوبر ينهي حلم فرع الزمالك الجديد.. الأهلي والصيد الأكثر انتشارا بـ 4 فروع رئيسية.. انتشار الأندية الخاصة بالمحافظات.. الجزيرة يخطط لإنشاء فرع الساحل الشمالي

شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بسبب أرض نادي الزمالك، في مدينة 6 أكتوبر، والتي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء.

سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر

وكشفت مصادر عن قيام لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ترافقها قوة من قسم الشرطة، بتنفيذ أمر سحب أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة المكلفة من جهاز مدينة 6 أكتوبر قامت بسحب الأرض بشكل رسمي صباح اليوم، في وجود قوة شرطية.

تعاقد الزمالك على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد

وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر، قد كشف عن تفاصيل أزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي فوجئ بقرار وزارة الإسكان، بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب من قبل الوزارة.

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن "الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد بأكتوبر، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك نادي الزمالك التراخيص القديمة التي تمنحه حق الاستمرار في تنفيذ المشروع.

كما كشف هشام نصر عن صعوبة في التواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظرًا لتواجده خارج البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في اتخاذ الخطوات القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي.

بلاغ لوقف الأعمال ومنع العمال من دخول الموقع

كما كشف هشام نصر أن بعض الجهات تقدّمت ببلاغات رسمية لوقف أعمال البناء داخل الموقع، ما أدى إلى منع دخول العمال بشكل مفاجئ من قِبل الجهات الأمنية، رغم توافر المستندات التي تثبت أحقية النادي في الأرض.

الزمالك يلوّح بالتصعيد القانوني

وأشار نائب رئيس النادي إلى أن مجلس الإدارة سيتخذ خطوات قانونية عاجلة خلال الأيام المقبلة، من أجل استرداد حقوق النادي والدفاع عن المشروع الذي يُعدّ حلمًا لجماهير الزمالك في إنشاء فرع متكامل بمدينة 6 أكتوبر.

الأهلي يمتلك 4 أفرع رئيسية

سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر، أجهض حلم مسئولي وجماهير القلعة البيضاء بالانضمام إلى قائمة الأندية التي تمتلك أكثر من فرع، حيث يأتي على رأسها النادي الأهلي الذي يمتلك 4 فروع رئيسية في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، بالإضافة لفرع مستأجر في الأقصر وعدد من الأكاديميات على مستوى الجمهورية.



فروع نادي وادي دجلة

نادي وادي دجلة أحد الأندية الخاصة في مصر التي تمتلك عدة فروع على مستوى الجمهورية، في المعادي وفرعين في 6 أكتوبر والتجمع الأول وشيراتون هليوبوليس والتجمع الخامس والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا وأبيس وطنطا والشروق.

انتشار كبير لفروع سيتي كلوب على مستوى المحافظات

كما يضم نادي سيتي كلوب عدد كبير من الفروع على مستوى الجمهورية، ليتواجد في كفر الشيخ وبنها وطنطا وشبين الكوم والعبور وأسوان والشروق ودمنهور وبني سويف والأقصر، بجانب فروع تحت الإنشاء في السويس وسوهاج ودمياط والعاشر من رمضان والزقازيق والمنيا الجديدة والمنيا.

الصيد أول ناد ينشئ 4 أفرع واستراحات لصيد الطيور والأسماك

بعيدا عن الأندية الخاصة يوجد عدد كبير من الأندية العريقة في مصر التي تضم عدد من الفروع، حيث يضم الأهلي 4 أفرع رئيسية، كما يضم نادي الصيد 4 أفرع هي المقر الرئيسي بالدقي بجانب فروع في 6 أكتوبر والقطامية وكان أول نادي قاهري ينشئ فرعا خارج القاهرة بإنشاء فرع النادي في بورسعيد، كما فاز النادي بمزايدة تخصيص أرض لإنشاء فرع في التجمع، بجانب استراحات لصيد الطيور في كوم أوشيم بالفيوم، واستراحة لصيد الأسماك بمرسى علم.

الزهور والطيران يفتتحان فروعا في التجمع الخامس

نجح مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش، في إنشاء فرع جديد للنادي في التجمع الخامس، بجانب المقر الرئيسي في مدينة نصر، حيث وصلت قيمة العضوية في الجديدة إلى 800 ألف جنيه بمدينة نصر و450 ألف لفرع التجمع الخامس، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع نادي الطيران حيث افتتح فرعا في التجمع أيضا بجانب المقر الرئيسي للنادي في مدينة نصر.

هليوبوليس يفتتح فرعا في الشروق

أما نادي هليوبوليس فنجح في إنشاء فرع جديد في الشروق، بجانب المقر الرئيسي للنادي في مصر الجديدة، وكانت هناك أزمة بسبب أعضاء الفرع الجديد ومنعهم من دخول المقر الرئيسي، قبل أن يصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما بأحقيتهم في الالتحاق بالمقر الرئيسي واكتساب العضوية العاملة مقابل سداد باقي قيمة الاشتراك.

الجزيرة يفتتح فرع أكتوبر ويخطط لإنشاء فرعين بالساحل والقاهرة الجديدة

أمام نادي الجزيرة الذي يتواجد مقره الرئيسي في منطقة الزمالك، فنجح في إنشاء فرع جديد بمنطقة 6 أكتوبر، كما أعلن مجلس إدارته التخطيط لإنشاء فرعين في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

