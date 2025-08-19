مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

الزمالك، كشفت مصادر عن قيام لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ترافقها قوة من قسم الشرطة، بتنفيذ أمر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة المكلفة من جهاز مدينة 6 أكتوبر قامت بسحب الأرض بشكل رسمي صباح اليوم، في وجود قوة شرطية.

تعاقد الزمالك على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد

وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر، قد كشف عن تفاصيل أزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي فوجئ بقرار وزارة الإسكان، بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب من قبل الوزارة.

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن "الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد بأكتوبر، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك نادي الزمالك التراخيص القديمة التي تمنحه حق الاستمرار في تنفيذ المشروع.

من تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل النادي

كما كشف هشام نصر عن صعوبة في التواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظرًا لتواجده خارج البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في اتخاذ الخطوات القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي.

