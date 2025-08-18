بلاستيك وستيل وأكريلك، أنواع وأسعار الزمزميات المدرسية 2025 (فيديو وصور)

قامت فيتو بجولة ميدانية داخل سوق الفجالة لمتابعة الاستعدادت لبداية الموسم الدراسي 2025- 2026، حيث أكد مصطفى شاب يعمل مع والده أحد أقدم تجار السوق، أن من بين الأدوات المدرسية التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقًا هي الزمزمية “ زجاجة الماء ”، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من مستلزمات كل طالب مع بداية العام الدراسي، فالزمزمية لم تعد مجرد وعاء لحمل المياه، بل تطورت لتشمل أنواعًا متعددة تواكب احتياجات الأسر المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأطفال وجودة المواد المصنعة منها.

زمزمية بلاستيك رقم 5.. أمان وصحة للطفل

وأوضح مصطفى أن أكثر الأنواع طلبًا هي الزمزمية البلاستيك رقم 5، حيث يشير الرقم (5) الموجود على قاعدة الزجاجة إلى أنها مصنوعة من مادة البولي بروبيلين، وهو من أفضل وأأمن أنواع البلاستيك على الإطلاق، خاصة للاستخدام المتكرر مع المياه، هذه المعلومة تهم أولياء الأمور كثيرًا، إذ يحرصون على شراء منتجات آمنة لا تسبب أية مخاطر صحية على أطفالهم.

زمزمية ستانلس ستيل.. سخن وبارد 24 ساعة

من بين الأنواع التي تشهد إقبالًا متزايدًا أيضًا زمزمية الستانلس ستيل، التي تتميز بقدرتها على حفظ درجة حرارة المياه سواء ساخنة أو باردة لمدة تصل إلى 24 ساعة كاملة، وهذا النوع يناسب بشكل خاص الأسر التي تبحث عن منتج عملي ويدوم لفترة طويلة، حيث يضمن للطفل الحصول على مياه باردة منعشة أو مشروب دافئ طوال اليوم الدراسي.

تنوع كبير يلبي جميع الأذواق

ولم يتوقف التنوع عند البلاستيك والستانلس، بل ظهرت أيضًا زمزمية الأكريلك التي تتميز بخفة وزنها وتصميماتها الجذابة، بالإضافة إلى أنواع أخرى بأحجام وأشكال متعددة تناسب مختلف الأعمار والمراحل الدراسية. هذا التنوع الضخم جعل سوق الفجالة مقصدًا رئيسيًا لكل أسرة تبحث عن زمزمية مناسبة تجمع بين الجودة، الأمان، والشكل العصري الذي يرضي الأطفال.

سعر الزمزمية في السوق

ومع اختلاف الانواع والجودة فان السعر المتداول في سوق الفجالة من 230 جنيه الي 250 جنيه.

اهتمام الأسر يتجاوز الأدوات التقليدية

من خلال رصد حركة البيع في الفجالة، يلاحظ أن أولياء الأمور لم يعودوا يكتفون بشراء الكراسات والأقلام فقط، بل باتوا يضعون على رأس أولوياتهم الأدوات التي تمس صحة أبنائهم مباشرة مثل الزمازم، إلى جانب الأدوات التي تنمي مواهبهم مثل شنط الرسم.

وهذا يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاهتمام بالجوانب الصحية والإبداعية للطفل معًا، وهو ما يجعل الأسواق الشعبية مثل الفجالة تواكب هذا الاهتمام عبر طرح منتجات متنوعة بجودة وسعر مناسبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.