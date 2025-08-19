الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف أحمد فتوح من قائمة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا يدرس ضم أحمد فتوح لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن سبورت، بعد التأكد من جاهزية اللاعب الطبية والبدنية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب شارك مؤخرًا في التدريبات بشكل طبيعي، وقد يتم الاعتماد عليه إذا قرر الجهاز الفني ذلك خلال الاجتماع الأخير قبل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة  السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك احمد فتوح الدورى المصرى الممتاز الزمالك والمقاولون الزمالك ومودرن سبورت الزمالك والمقاولون العرب

مواد متعلقة

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads