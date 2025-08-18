منافذ سلع مخفضة وخدمات جماهيرية جديدة بالداخلة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ سلسلة خدمات جماهيرية لأهالي المركز وقراه في عدة مجالات.



قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، اليوم الاثنين، إنه قد شهدت مدينة موط بمركز الداخلة تنفيذ حملة نظافة موسعة، حيث جرى رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات من عدة مواقع رئيسية، بداية من ميدان المستشفى مرورًا بميدان الجمهورية الجديدة وميدان الإسعاف وحتى استراحة الجمهورية.



وأضاف ياسر، أنه قد شملت الحملة أحياء الزهور والجناين وغرب موط، في إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.



وفي السياق ذاته، جرى استكمال أعمال تطوير مدخل مدينة موط من الناحية الشرقية، إضافة إلى تحسين الشوارع المحيطة بالمستشفى الجديدة، بما يعكس استمرار العمل على تطوير البنية التحتية. كما نفذت الوحدة المحلية حملة تحسين بيئة على طريق موط – القصر، تضمنت قص وتقليم الأشجار ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة.

منافذ للسلع بأسعار مناسبة

أكد رئيس مركز الداخلة، أنه واصلت الوحدة المحلية لقرى أسمنت توفير الخضر والفاكهة للمواطنين من خلال منفذ بيع مباشر تابع لها، حيث عُرضت السلع بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي، كما واصلت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب توفير السلع الغذائية بنفس الآلية، ما ساعد في تلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.



وفي قرية بدخلو، استمرت أعمال إنشاء متنزه عام بمنطقة العثماني ليكون متنفسًا للأهالي، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات الترفيهية وتوفير مساحات عامة للأطفال والأسر.

كما شهدت قرية الراشدة استمرار العمل في التشطيبات النهائية لمدرسة الراشدة الثانوية الجديدة، على أن يُجرى تسليمها بشكل كامل خلال سبتمبر 2025.



كما جرى تسوية الحفر الموجودة بالتربة الزلطية بالشارع التجاري وشارع الأزهر لتسهيل حركة السيارات والمشاة.

وفي إطار دعم البنية الخدمية، استكملت الوحدة المحلية بقرية القلمون أعمال إنشاء محطة انتظار الركاب بقرية عين الرخا، بهدف حماية المواطنين من حرارة الشمس وتوفير نقطة تجمع آمنة.



واصلت الوحدة المحلية بقرية الموهوب جهودها لرفع الرمال المتراكمة بفعل الرياح على الطريق العمومي أمام المدخل الشرقي للقرية، وذلك لتأمين حركة المرور والحفاظ على انسيابية السير.



أكد رئيس مركز الداخلة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات اليومية، سواء على مستوى النظافة أو البنية التحتية أو الخدمات الترفيهية والتعليمية، كما أن العمل يجري بالتوازي بين عدة قرى لتلبية متطلبات المواطنين بشكل متوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.