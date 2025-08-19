الراقصة لورا أمام النيابة في قضية الفيديوهات المخلة: الفلوس بتاعتي لكن الخمرة لأ

أدلت الراقصة لورا المتهمة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة.

وقالت المتهمة: إنها لم تنشر فيديوهات مخجلة وكل ما تنشره من صميم عملها كراقصة تظهر تؤدي حركات استعراضية ببدلات رقص.

وأضافت بأنها لم تمارس الرذيلة مع الرجال مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الأموال المضبوطة عبارة عن 23 ألف جنيه ملكها، أما زجاجة الخمر لا تخصها.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة لورا، بعد رصدها تقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.

وأكدت التحريات أن المتهمة استهدفت زيادة نسب المشاهدات على صفحاتها وتحقيق أرباح مالية من نشر هذه المقاطع، حيث أسفرت متابعة نشاطها عن ضبطها بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتها 4 هواتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطها المخالف للقانون.

نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرضها على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.