الأربعاء 02 يوليو 2025
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"خدمتكم شرف"، رئيس حي غرب المنصورة للمواطنين في المركز التكنولوجي بالدقهلية (صور)

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي بغرب المنصورة، فيتو

قام المحاسب محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء، بجولة داخل مقر المركز التكنولوجى بديوان عام حى غرب، لمتابعة آلية سير العمل بملف التصالح وتحديد المشكلات والمعوقات لحلها تيسيرا على المواطنين.

 رئيس حي غرب المنصورة يستمع لشكاوى المواطنين

والتقى رئيس حى غرب، خلال تواجده بـالمركز التكنولوجى، بالمواطنين واستمع لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، مؤكدا للمواطنين أن "رضاهم أولويتنا وخدمتهم شرف لنا".

 وأصدر توجيهاته الفورية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي".

 

فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح وفقا للقانون

وأكد على ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023، وايضا الطلبات التي كانت مقدمة منهم في ظل القانون 17 لسنة 2019.

توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم

وشدد رئيس حى غرب المنصورة على  تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة أن المركز التكنولوجى تم تنفيذه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات ولسرعة إنجاز مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد لفصل متلقى الخدمة "المواطن" عن مؤدى الخدمة ضمانا للشفافية، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الانجاز.

 

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