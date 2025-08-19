الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ضبط 1.5 طن لحوم وأسماك رنجة منتهية الصلاحية بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، ممثلة فى  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بتنفيذ حملات تفتيشية بمركزى الحسينية وأولاد صقر، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية كمباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية بقطاع جنوب الشرقية. 

تحرير 11 محضر مخالفة 

وقال مدير مديرية الطب البيطري: إن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١١) محضر مخالفة وضبط ( طن و500 كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك رنجة، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وكذلك سيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 

