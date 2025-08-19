مدير مديرية أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين

ترأس الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، صباح اليوم، لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر الشيخ، وذلك للوقوف على سير عملية الاختبارات والاطمئنان على توافر معايير النزاهة والشفافية في اختيار المتقدمين.



وفي تصريح له، أكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الاختبارات هو انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة تعليم كتاب الله عز وجل على الوجه الأكمل، وفق الضوابط المنهجية التي وضعتها الوزارة، وبما يضمن تخريج محفظين متميزين علمًا وأداءً.



كما شدد على ضرورة العناية بحفظة القرآن الكريم، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمراكز إعداد المحفظين بوصفها منارات للقرآن الكريم في ربوع المحافظة.

