الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير مديرية أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين

مركز إعداد المحفظين
مركز إعداد المحفظين

ترأس  الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، صباح اليوم، لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر الشيخ، وذلك للوقوف على سير عملية الاختبارات والاطمئنان على توافر معايير النزاهة والشفافية في اختيار المتقدمين.

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يلامس 5200 جنيها


وفي تصريح له، أكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الاختبارات هو انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة تعليم كتاب الله عز وجل على الوجه الأكمل، وفق الضوابط المنهجية التي وضعتها الوزارة، وبما يضمن تخريج محفظين متميزين علمًا وأداءً.


كما شدد على ضرورة العناية بحفظة القرآن الكريم، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمراكز إعداد المحفظين بوصفها منارات للقرآن الكريم في ربوع المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوقاف الإسكندرية الدكتور نجاح عبدالرحمن سيدي جابر الشيخ

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يلامس 5200 جنيه

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads