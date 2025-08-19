الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يلامس 5200 جنيها

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق المحلية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5188 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4540 جنيهًا.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3891 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيها.

 

أسعار  الذهب العالمية فى البورصة 

 

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العقود الآجلة للذهب اسعار الذهب العالمي اسعار الذهب العالمية الذهب في المعاملات الفورية الذهب عيار 21 الذهب العالمي الأسواق المحلية الحرب في أوكرانيا المعاملات الفورية الذهب اليوم الثلاثاء الذهب عيار 18 إنهاء الحرب في أوكراني إنهاء الحرب في أوكرانيا جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads