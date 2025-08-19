شباب الدقهلية يشارك في دورة أندية الوقاية من الإدمان (صور)

شارك شباب الدقهلية في الدورة التدريبية للمتقدمين للعمل بأندية الوقاية من الإدمان داخل مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نفذتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

مشاركة 10 مديريات للشباب والرياضة من محافظات مختلفة

أقيمت فعاليات الدورة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة 10 مديريات للشباب والرياضة من محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، قنا، سوهاج، وشمال سيناء.

شارك بالحضور منسقي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومرشحين مكتب أندية الوقاية، من جانب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بتوجيهات من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ومنسق المديرية لنادي الوقاية علي حامد، ومنسق مكتب الوقاية بمركز شباب بلجاي عصام علاء.

جلسات تدريبية للتعريف بأهداف البرنامج وآليات العمل بالاندية

وتضمنت الفعاليات جلسات تدريبية للتعريف بأهداف البرنامج وآليات العمل داخل أندية الوقاية، إلى جانب محاضرات حول أسباب ودوافع التعاطي والعوامل المؤدية للإدمان، وسبل المواجهة والعلاج، وعوامل الحماية والاكتشاف المبكر.

الدورة شملت عددًا من الورش المهارية الموجهة للنشء والشباب

وشملت الدورة عددًا من الورش المهارية الموجهة للنشء والشباب من أعضاء المراكز الشبابية، تضمنت أنشطة تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي، وتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر.

