مراكز شباب الدقهلية تستقبل 1.8 مليون مواطن خلال إجازة عيد الأضحى

استقبلت مراكز الشباب بالدقهلية، ما يقرب من 1,8 مليون متردد من النشء والشباب والأعضاء خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 728.700 ألف مصل أدوا صلاة العيد بساحات وملاعب مراكز الشباب، وذلك من خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى "العيد أحلى بمراكز الشباب" تفعيلًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياستها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ما يقرب من 1,800 مليون مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أنه تم تنظيم عدد كبير من الاحتفالات خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بمراكز الشباب بالدقهلية، تضمنت العديد من الفقرات، والبرامج والأنشطة المختلفة التى عملت علي جذب الطلائع والشباب وشملت فقرات ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهي، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية، وممارسة السباحة.

تشكيل غرف عمليات بالمديرية لمتابعة الفعاليات والأنشطة



ومن جانبها أكدت على حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على تشكيل غرف عمليات بالمديرية لمتابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية على مدار أيام العيد داخل مراكز الشباب، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحدث داخل مراكز الشباب، عن طريق وجود مشرفي الأنشطة، والاهتمام بالطلائع، والشباب المترددين عليها، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للاستفادة من أنشطتها على مستوى القرى، ومدن محافظة الدقهلية.

وأشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بنجاح مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، وكذلك بمراكز شباب قري"حياة كريمة"، من حيث الاستعداد داخل مراكز الشباب، والتجهيزات لاستقبال المواطنين، والشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسرور ومشاركة النشء والشباب والمواطنين فعاليات وأنشطة وبرامج مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب بالدقهلية.

كما وجهت الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه المبادرة، التى أتاحت للمواطنين المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، وغرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والمركز الإعلامي بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، ومراكز الشباب ومسئول الإعلام بالإدارات الفرعية على التغطية الإعلامية الرائعة خلال تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والجهود التى بذلوها فى استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة، وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

العيد احلى بمراكز الشباب بالدقهلية

تأتي تنفيذ فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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