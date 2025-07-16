إحالة مركز التنمية الشبابية بكرموز للتحقيق في الإسكندرية بعد رصد مخالفات بسبب الإهمال

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في إطار الجولة ميدانية مركز شباب ابيس ٨و مركز التنمية الشبابية بكرموز، حيث رصدت العديد من أوجه القصور والمخالفات داخل المركز التنمية الشبابية بكرموز.

وعلى إثر هذه المخالفات، قررت سيادتها إحالة المركز إلى التحقيق الفوري، وذلك بالتنسيق مع د سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة. مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مظاهر للإهمال أو التقصير، خاصة داخل المرافق التي تخدم الشباب والنشء بشكل مباشر.

وقالت “الشريف” في تصريحات صحفية، إن ما تم رصده اليوم في مركز التنمية الشبابية بكرموز غير مقبول، مؤكدا أن كل مرفق شبابي يجب أن يكون بيئة نظيفة وآمنة ومحفزة على الإبداع والمشاركة”.



وكلفت صفاء الشريف إدارة المتابعة الداخلية بالمديرية بالتواجد داخل المركز وحل كافة المشكلات، وشددت على أن خطة التفتيش والمتابعة ستستمر بشكل مفاجئ.

وأوضحت، أنه سيتم تقييم أداء كافة مراكز الشباب، وإحالة أي تقصير للجهات المعنية فورًا، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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