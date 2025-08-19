الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية روسيا: لا نرفض أي صيغة حول التسوية الأوكرانية

لافروف،فيتو
لافروف،فيتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن أي اتصالات على مستوى عال مع أوكرانيا تتطلب إعدادا دقيقا.

وتابع لافروف: “لا نرفض أي صيغة من صيغ العمل بشأن التسوية الأوكرانية سواء ثنائية أو ثلاثية الأطراف”.

وقبل وقت سابق أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، بأن موسكو أبدت استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا، فى إطار اتفاق تبادل المواطنين بين الجانبين.

31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا

وأوضحت موسكالكوفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن السلطات الأوكرانية قدمت إلى موسكو قائمة بأسماء الأشخاص الذين تطالب بعودتهم إلى أوكرانيا، في حين أرسلت موسكو إلى كييف قائمة مماثلة تضم 31 شخصًا، مؤكدة أن 31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن فرض أي شروط على عودتهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية

وشددت موسكالكوفا على أن روسيا منفتحة على أي حوار يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية، بما يضمن احترام القوانين الدولية وحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسوية الأوكرانية السلطات الاوكرانية أوكرانيا تاتيانا موسكالكوفا حقوق الإنسان الروسية روسيا وزير الخارجية الروسي

مواد متعلقة

لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن يصلان إلى ألاسكا للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية

لافروف: ترامب يتعرض لضغوط غير لائقة من الناتو والاتحاد الأوروبي لاستمرار الصراع

لافروف وكيم جونج أون يؤكدان التزامهما بحل المشكلات في شبه الجزيرة الكورية

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads