الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدور الثاني للثانوية العامة، تعليم الدقهلية تتابع سير امتحاني التاريخ والفيزياء (صور)

غرفة امتحانات الثانوية
غرفة امتحانات الثانوية بالدقهلية، فيتو

واصلت مديرية التعليم بالدقهلية متابعة  امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية من خلال غرفة العمليات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

الطلاب أدوا امتحان الفيزياء والتاريخ

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الفيزياء نظام حديث وقديم، والتاريخ نظام حديث وقديم وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

 

متابعة يومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة بالدقهلية الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم شهادة الثانوية العامة محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل اول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

افتتاح أول وحدة صناعية للمغناطيس لتعزيز الصناعات الإلكترونية والمغناطيسية

محمد عبد الجليل يكتب: بعد وفاة الطفل حمزة بوجبة نوديلز.. لماذا اهتم وزير الداخلية بالحادث شخصيًا؟! صوت يصرخ ثم يصمت، قصة وفاة الابن في أحضان والديه مسموما

نصائح مهمة من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة

محافظ الغربية يتابع تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع الضرائب العقارية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads