افتتاح أول وحدة صناعية للمغناطيس لتعزيز الصناعات الإلكترونية والمغناطيسية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعرفة وتوطين التكنولوجيا يمثلان ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصناعات الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الوزير أن التعاون بين المراكز البحثية والقطاع الصناعي يسهم في تحويل المخرجات العلمية إلى منتجات وحلول عملية تخدم المجتمع وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والابتكار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي التطبيقي الذي يحقق مردودًا اقتصاديًا وصناعيًا مباشرًا.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أعلن المركز عن إنجاز غير مسبوق افتتاح أول وحدة صناعية لصناعة المغناطيس في مصر، وذلك على هامش فعاليات ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان: "المواد الإلكترونية والمغناطيسية الذكية: نحو تطبيقات صناعية مستدامة"، نظمها قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بالمركز بالقاهرة، برئاسة الأستاذ المساعد أحمد مرتضى السمان، وبحضور نخبة من العلماء والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الصناعية، برعاية شركة "فوتون" والشركة المصرية للمواد الكربونية.

خطوة استراتيجية لتوطين صناعة حيوية

وتعد الوحدة خطوة استراتيجية لتوطين صناعة حيوية تخدم قطاعات متعددة تشمل الأجهزة الإلكترونية مثل المحركات والمولدات والسيارات الكهربائية ومكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون، بالإضافة إلى أقراص التخزين المغناطيسية والتطبيقات الصناعية والطبية والعسكرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأشار الدكتور غياض إلى الدور الريادي للمركز منذ تأسيسه عام 1983 في تطوير الصناعات المعدنية والهندسية وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود البحثية والصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدّم الدكتور محمد محمد رشاد، عميد معهد المواد المتقدمة، عرضًا شاملًا حول إنجازات المعهد ومشروعاته البحثية المحلية والدولية.

وفي محاضرة متخصصة، استعرض الدكتور أحمد مرتضى السمان "التحديات ومنظور قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية"، واستعرض في كلمته الدور الحيوي لقسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية في خدمة الصناعات الإلكترونية والمغناطيسية، وما يشمله من أنشطة متقدمة مثل تصنيع خلايا البيروفسكايت الشمسية عالية الكفاءة، وصناعة ألواح الزجاج الشفافة الموصلة للكهرباء.

كما تضمنت فعاليات الورشة عروضًا ومحاضرات علمية ثرية تناولت الأثر الاقتصادي الكبير للمواد المغناطيسية على الدول المتقدمة والنامية، وتسليط الضوء على أهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد وتحقيق الريادة التكنولوجية، وكذلك استعراض أحدث أبحاث النانوتكنولوجي وتطبيقات المواد النانومترية في الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

كما تم عرض أحدث الحلول التقنية في مجال أجهزة القياس والتحليل لدعم الابتكار، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات التحقق بعد التصنيع وخبراته في تصميم ونشر الخوارزميات لدعم صناعة الإلكترونيات.

فرص التعاون البحثي والتطبيق الصناعي

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من الحضور من خلال مناقشات علمية عميقة تبادل خلالها المشاركون الأفكار والرؤى حول فرص التعاون البحثي والتطبيق الصناعي، بما يعزز من تكامل الأدوار بين الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي.

واختُتمت الورشة بتوصيات أكدت على ضرورة تعزيز التعاون البحثي والصناعي بين المراكز البحثية والشركات المحلية والعالمية في مجال المواد الكربونية وتطبيقاتها، وتطوير البنية التحتية المعملية لدعم الأبحاث التطبيقية وزيادة القدرة الإنتاجية للمواد الإلكترونية المتقدمة، وتدريب الكوادر الفنية والبحثية على أحدث التقنيات في مجال صناعة الإلكترونيات لرفع الكفاءة المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في التطبيقات الصناعية وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي المستدام لصناعة المغناطيس، وإقامة المزيد من ورش العمل والمؤتمرات العلمية لنقل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في هذا المجال.

شارك في الورشة: الدكتور علي عمر، الباحث بالقسم، والدكتور إبراهيم يحيى، والمهندس محمد عرفة، المدير العام لشركة "فوتون"، والمهندس أحمد حسن، المؤسس والرئيس التقني لشركة Test Flow.

