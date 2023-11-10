خطوات حجز موعد مسبق في فروع البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه خدمة حجز موعد مسبق بالفرع قبل ذهاب العميل.

خدمة حجز موعد مسبق في البنك الاهلي

الخدمة تتيح لكافة شرائح العملاء حجز موعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك سواء كانوا عملاء أو غير عملاء البنك الاهلي.

والفروع المتاح حجز موعد بها عن طريق هذه الخدمة ستظهر للعميل عند القيام بحجز موعد والخدمة مجانية ومتاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وللعميل الحق في حجز موعد واحد فقط على مستوى كافة فروع البنك المتاح بها هذه الخدمة خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى يتم تقديم الخدمة للعميل وفي حالة عدم تواجده بالفرع في الموعد المحدد عندئذ يمكنه حجز موعد جديد.

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للعميل الحق في تعديل تاريخ وتوقيت الموعد السابق حجزه وكذلك إلغاؤه في حالة عدم الحاجة إليه.

يمكن تعديل تاريخ الموعد في أي وقت قبل التوقيت الفعلي للموعد المحدد من جانبه.

لا يمكن تعديل التوقيت الخاص بالموعد لتوقيت آخر في نفس يوم الموعد.

يتعين على العميل التواجد في الموعد المحدد من جانبه او قبل الموعد المحدد بدقيقة على الأقل، وإلا اعتبر الحجز ملغى.

لا يمكن حجز موعد آخر لنفس اليوم.

يتعين على العميل الموافقة على مشاركة موقعه الجغرافي مع البنك إذا كان يرغب في عرض أقرب 10 فروع لموقعه الجغرافي للاختيار من بينها.

خطوات حجز الموعد في البنك الاهلي

يقوم العميل باختيار الشريحة التي ينتمي إليها من ضمن شرائح العملاء (عميل البنك - عميل الأهلي بلاتينم - كبار السن " 60 سنة أو أكثر" - ذوي الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي). مع ملاحظة أنه يتعين عليه إدخال بياناته واختيار الشريحة الخاصة به من ضمن شرائح العملاء بشكل صحيح وإلا اعتبر الموعد ملغى.

يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (في حالة العميل الأجنبي يتم إدخال رقم الهاتف المحمول فقط).

يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني (اختياري)، ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل باختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة - الاستقبال) أو خدمة ايباج (سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة)، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل باختيار الفرع المطلوب للحصول على الخدمة بإحدى الطرق التالية :

في حالة موافقة العميل على مشاركة موقع البنك موقعه الجغرافي سوف يتم عرض أقرب 10 فروع ويمكنك الاختيار منها.

إذا كان العميل يود الذهاب إلى فرع معين يمكنه كتابة اسم الفرع مباشرة في حقل (اختر الفرع)، ثم يضغط تنفيذ.

يختار العميل التاريخ والتوقيت المطلوبين لأداء الخدمة، ثم يضغط تنفيذ.

يقوم النظام بإظهار بيانات الموعد الذي تم حجزه والسابق إدخالها (القسم –الخدمة - اسم الفرع - يوم وتوقيت الحجز ورقم الموعد)، ويمكن للعميل أن يقوم بتحميل بيانات الموعد، كما يمكنه تعديل الموعد أو إلغاؤه.

يقوم النظام بإرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل من جانب العميل تتضمن بيانات الموعد (الفرع – رقم الموعد- تاريخ وتوقيت الموعد).

عند تواجد العميل بالفرع بالموعد المحدد يمكنه تسجيل الوصول بإحدى الطرق التالية:

مسح رمز الاستجابة السريع الموجود ضمن بيانات الموعد المرسلة له لتسجيل الوصول وطباعة بيانات رقم الموعد الخاص به (تتاح هذه الخاصية بالفروع المجهزة بجهاز لمسح رمز الاستجابة السريع فقط) (QR Code reader).

الدخول على جهاز الاستدعاء بالفرع والضغط على زر تسجيل الوصول، وإدخال رقم الهاتف المحمول ليظهر ميعاد الحجز والخدمة المطلوبة، ثم يقم بالضغط عليه للحصول على بيانات الموعد وإتمام عملية تسجيل الوصول.