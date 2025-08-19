الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة: ضرورة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

د.عبلة الألفي نائب
د.عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان
تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددا من المنشآت الصحية في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

ورافقها خلال الجولة وفد من منظمة اليونيسف يضم الدكتورة مورين لويس، رئيس قسم الصحة ببرنامج المنظمة في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة بالمنظمة. 

تهدف الزيارة إلى دعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، ضمن خطة متكاملة لتحسين المؤشرات السكانية ورفع جودة الخدمات في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.

سجلات متابعة الحوامل

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بزيارة مركز طب أسرة المساعيد، حيث تابع نائب الوزير غرفة المشورة الأسرية، موجهة باستكمال أدوات قياس التطور واعتماد مسار واضح للمنتفعين لتسهيل حصولهم على الخدمات، خاصة مع استقبال الوحدة 100-150 مترددًا يوميًا. 

كما شددت على تسجيل بيانات المترددين بدقة وتحديد مواعيد متابعة للفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا.

وأكدت "الألفي" على أهمية التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، والتصدي للشائعات المضللة، مع تعزيز التكامل بين مقدمي المشورة والفريق الطبي لبناء الثقة مع السيدات. 

كما راجعت سجلات متابعة الحوامل، خاصة حالات الحمل عالي الخطورة، مؤكدة على التسجيل الدقيق وصرف الأدوية مثل الحديد حسب الوزن لتحسين صحة الأمهات قبل الولادة.

وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير حرصت على متابعة إجراءات قياس الطول والوزن للأطفال في عيادة التطعيمات، مشددة على الدقة في رصد النمو، وتفقدت عيادة تنظيم الأسرة لمراجعة توافر الوسائل وإدارة المخزون، مع التأكيد على التوعية بحقيقتها ومأمونيتها.

وخلال الجولة، ناقشت الألفي عدة مستفيدات، مؤكدة أن تعليم الفتيات وتأخير سن الزواج المبكر يمثلان ركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة.

وأشار المتحدث إلى أن الزيارة شملت مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط المدينة، حيث أوصت بتواجد طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا في كل وحدة صحية لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان الخدمة الطبية. كما وجهت بعدم تكرار قياسات الطول والوزن بين العيادات، وتخصيص مكان مناسب لعيادة السمعيات بعيدًا عن الضوضاء، مع متابعة إحالة الحالات إلى المستشفيات.

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

وأكد "عبد الغفار" أن نائب الوزير تابعت أعمال مكتب الصحة، مشددة على استيفاء بيانات إخطار الولادة، خاصة في الولادات المنزلية، مع إجراء مناظرة طبية دقيقة لكل حالة.

