الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمراكز طب الأسرة بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية – أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر – وذلك بتكلفة تجهيزات أكثر من 150 ألف جنيه مصري، استمرارًا لتشغيل عيادات العلاج الطبيعي للأطفال في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة لمنتفعي المنظومة بالمحافظات.

مركز طب أسرة العوامية يعد من المراكز المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تشغيل الخدمة بمركز طب أسرة العوامية يأتي استكمالًا لنجاحات الهيئة في التوسع بخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث أصبحت الخدمة متاحة الآن في خمسة مراكز هي: مركز طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز طب أسرة بلال بن رباح ببورسعيد، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز رعاية طفل كوم أمبو بأسوان، وأخيرًا مركز طب أسرة العوامية بالأقصر.

وأضاف السبكي أن مركز طب أسرة العوامية يُعد من المراكز المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث قدم أكثر من 326,500 خدمة طبية، بالإضافة إلى 54,000 خدمة للفحص الشامل منذ بدء تشغيله وحتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأشار إلى أن المركز يخدم أكثر من 33,500 فرد بواقع 8,995 ملف عائلي من المنتفعين بالمنظومة داخل محافظة الأقصر، مؤكدًا أن تشغيل قسم العلاج الطبيعي يُمثل إضافة نوعية تعزز التكامل بين خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، وتخفف من الأعباء المادية والجهد على الأسر المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن خدمات مركز طب أسرة العوامية تشمل عيادات طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادات تخصصية (نساء – باطنة – أطفال)، خدمات الصيدلية وصرف الأدوية، المعمل، الأشعة (عادية – سونار)، تنظيم الأسرة، التطعيمات، متابعة الحمل، الفحص الشامل، الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي التي تم تشغيلها حديثًا.

واختتم السبكي تصريحاته بأن الهيئة مستمرة في توسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها بما يضمن تحقيق العدالة الصحية والاستدامة، مشيرا إلى أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية أصبحت تمثل الذراع الأقوى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ضمن رؤية مصر 2030.

