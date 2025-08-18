الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: توسيع التعاون مع الهند لدعم الصناعة الدوائية

د.علي الغمراوي يلتقي
د.علي الغمراوي يلتقي السفير الهندي

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في قطاع الدواء وبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

بحث آليات التعاون في عدد من المجالات الحيوية بقطاع الدواء

تناول اللقاء بحث آليات التعاون في عدد من المجالات الحيوية بقطاع الدواء، شملت مجالات التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، وتطوير آليات تسجيل المستحضرات الدوائية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الدوائية المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الدواء إلى الأسواق العربية والأفريقية، ويفتح المجال أمام تعاون استراتيجي طويل الأمد يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والهند

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بسعادة السفير، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والهند، وحرصها على مد جسور التعاون مع الهيئات التنظيمية الدولية بما يسهم في دعم تطوير المنظومة الدوائية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

كما أشار إلى استعداد الهيئة لتوسيع نطاق الشراكة بما يشمل مجالات جديدة للاستثمار الدوائي والتعاون البحثي والتكنولوجي، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الهندية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية، وهو ما يمثل إضافة قوية لجهود الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

إنجازات ملموسة في دعم قطاع الدواء

ومن جانبه، أعرب السفير سوريش ك. ريدي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية وطنية مستقلة، مشيدًا بما حققته من إنجازات ملموسة في دعم قطاع الدواء على المستويين المحلي والإقليمي، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الهيئة بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود نحو بناء شراكة مؤسسية قوية ومستدامة، بما يخدم توجهات البلدين ويعزز من مكانة الدواء المصري إقليميًا وعالميًا. وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة الدواء المصرية اعتزازها بشراكاتها الدولية، وحرصها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الدواء المصري كمنافس قوي على الساحة الدولية ويعكس ريادة مصر في دعم الصناعة الدوائية إقليميًا وعالميًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهند البحث العلمي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء العلاقات الثنائية بين مصر والهند الصناعات الدوائية المستحضرات الدوائية جمهورية مصر العربية مجال الصناعات الدوائية

مواد متعلقة

إنقاذ مريض من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ بعد سقوطه من علو بقويسنا المركزي

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

مسلسل إذلال مرضى مستشفيات التأمين الصحي عرض مستمر.. انتظار بالأشهر لحجز مواعيد الكشف والأشعة.. رسوم مرتفعة وخدمات معدومة.. الأطباء «مش فاضيين» والصيدليات فارغة من الأدوية

الصحة: إصدار 907 موافقات لعمليات زراعة أعضاء في 2025

الصحة: إجراءات جديدة بمنظومة زراعة الأعضاء لضمان حماية المرضى والمتبرعين

الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

الرعاية الصحية تطلق حملة "ماتقلقش من البديل" لتعزيز السلامة الدوائية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

رفعت فياض يكشف حقيقة الأماكن الشاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية القديمة.. ويصحح مغالطات بيان التنسيق.. ويطالب بإصدار بيانات دقيقة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر ربيع الأول

ما هو حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads