الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إنقاذ مريض من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ بعد سقوطه من علو بقويسنا المركزي

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، بعدما تعرض لسقوط من مكان مرتفع، نتج عنه كسر في عظام الجمجمة ضاغط على وريد رئيسي، ونزيف بالمخ، صاحبَه اضطراب في درجة الوعي.

إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها

وقالت وزارة الصحة أنه على الفور، أجريت للمريض الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقرر إدخاله غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث تم رفع الكسر المسبب لقطع بالوريد الرئيسي بالمخ، وإيقاف النزيف بصعوبة، ثم إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها.

وخرج المريض من العملية الجراحية في وعي كامل، وذلك بفضل الجهود التي بذلها الفريق الطبي بالمستشفى.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي في إنقاذ سيدة حامل في أربعة توائم بالمنوفية.

تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة

وشهد مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية إنجازا طبيا بعدما تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة ثلاث فتيات وولد) في الأسبوع الـ34 من الحمل.

وقالت وزارة الصحة: كانت السيدة  وصلت إلى قسم النساء وهي تعاني من آلام ولادة شديدة، وانفجار جيب المياه، ونزيف حاد. 

وعلى الفور، أُجريت لها الفحوصات والتحاليل اللازمة وفق البروتوكولات الطبية، وتم إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل.

السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين

وأوضحت وزارة الصحة أن الأطباء نجحوا في السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين، وتمت الولادة بأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية الجراحية بمحافظة المنوفية عظام الجمجمة قويسنا المركزى مستشفي قويسنا المركزي مستشفى قويسنا محافظة المنوفية وزارة الصحة

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

مسلسل إذلال مرضى مستشفيات التأمين الصحي عرض مستمر.. انتظار بالأشهر لحجز مواعيد الكشف والأشعة.. رسوم مرتفعة وخدمات معدومة.. الأطباء «مش فاضيين» والصيدليات فارغة من الأدوية

الصحة: إصدار 907 موافقات لعمليات زراعة أعضاء في 2025

الصحة: إجراءات جديدة بمنظومة زراعة الأعضاء لضمان حماية المرضى والمتبرعين

الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

الرعاية الصحية تطلق حملة "ماتقلقش من البديل" لتعزيز السلامة الدوائية

الصحة العالمية توجه نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

السيسي يصدق على قانونين جديدين

الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البق في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads