إنقاذ مريض من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ بعد سقوطه من علو بقويسنا المركزي

أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، بعدما تعرض لسقوط من مكان مرتفع، نتج عنه كسر في عظام الجمجمة ضاغط على وريد رئيسي، ونزيف بالمخ، صاحبَه اضطراب في درجة الوعي.

إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها

وقالت وزارة الصحة أنه على الفور، أجريت للمريض الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقرر إدخاله غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث تم رفع الكسر المسبب لقطع بالوريد الرئيسي بالمخ، وإيقاف النزيف بصعوبة، ثم إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها.

وخرج المريض من العملية الجراحية في وعي كامل، وذلك بفضل الجهود التي بذلها الفريق الطبي بالمستشفى.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي في إنقاذ سيدة حامل في أربعة توائم بالمنوفية.

تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة

وشهد مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية إنجازا طبيا بعدما تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة ثلاث فتيات وولد) في الأسبوع الـ34 من الحمل.

وقالت وزارة الصحة: كانت السيدة وصلت إلى قسم النساء وهي تعاني من آلام ولادة شديدة، وانفجار جيب المياه، ونزيف حاد.

وعلى الفور، أُجريت لها الفحوصات والتحاليل اللازمة وفق البروتوكولات الطبية، وتم إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل.

السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين

وأوضحت وزارة الصحة أن الأطباء نجحوا في السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين، وتمت الولادة بأمان.

