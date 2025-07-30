الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه كندا في بطولة العالم

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، في دور تحديد المراكز من الـ21 وحتى الـ24، ببطولة العالم للشباب، المقامة حاليا بأوزبكستان، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى في دور تحديد المراكز أمام منتخب بورتريكو بنتيجة (0-3).

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

مصر (0) - (3) بولندا

ولعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

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