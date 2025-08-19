الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استقرار أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، استقرارا اليوم الثلاثاء، في اسعار الفراخ البلدي والبيضاء،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى، ما بين 110 و120 جنيها، أما أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع، فقد تراوحت ما بين  67 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 حنيها للكيلو. 

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،   وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وعن اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165  و 170 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 165 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 165 جنيها، كيلو الاجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

4 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الفراخ البلدي اسعارالفراخ البيضاء محافظة الفيوم محلات الجزارة

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24-2-2025 في محافظة الفيوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

الأكثر قراءة

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

خدمات

المزيد

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads