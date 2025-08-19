الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة إدارة صناعة السينما

أعلنت كلية التعليم المستمر بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة إدارة صناعة السينما والذي تم إطلاقه هذا الصيف بالشراكة مع مدرسة سيلفر سكرين السينمائية الدولية في رومانيا.

تخرج الدفعة الأولى من برنامج شهادة صناعة السينما

يُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث تُقدّم الشهادة تدريبًا عمليًا في الإنتاج والتسويق وإعداد الميزانيات والتوزيع وتمويل الأفلام، كما تزوّد المشاركين بالمهارات التجارية اللازمة للنجاح في صناعة السينما الحديثة سريعة التطور.

وقد شارك في التدريس والتدريب في البرنامج نخبة من صانعي الأفلام والمنتجين الحائزين على جوائز من مدرسة سيلفر سكرين، إلى جانب خبراء إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر أن هذه الشهادة تُسهم في سد فجوة قائمة منذ فترة طويلة في مجال تعليم صناعة السينما، حيث تجمع بين الإبداع ومهارات إدارة الأعمال الأساسية اللازمة للنجاح في هذه الصناعة.

تفاصيل برنامج شهادة إدارة صناعة السينما بالجامعة الأمريكية

وأضاف "نفخر بتقديم برنامج يُلبي احتياجات صانعي الأفلام والمنتجين ومديري التسويق ورواد الأعمال الطموحين في جميع أنحاء المنطقة. ويُعد هذا التعاون مثالًا واضحًا على كيفية استمرار كلية التعليم المستمر في ربط التعليم باحتياجات الأسواق الناشئة."

ضمت الدفعة الأولى من المشاركين منتجين ومسئولي تسويق ورواد أعمال مبدعين طموحين حيث تعلموا وتلقوا تدريبات حول كيفية عرض المشاريع، وإدارة التمويل، واستكشاف التوزيع، وبناء علامات تجارية شخصية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتحدّث العديد من الخريجين عن تجربتهم وسبب اختيارهم لهذا البرنامج وأشاروا إلى أنه فريد ومختلف لأنه لا يركز فقط على الجانب الإبداعي والفني، بل يُعلم طلاب السينما كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية.

قالت ياسمين والي، صانعة أفلام وخريجة البرنامج: "عندما سمعت عن الشهادة، شعرت بحماس شديد. لقد درست صناعة الأفلام، لكني لم أتعلم الجانب التجاري رسميًا. لقد اكتسبته من خلال تجربتي في المهرجانات ودور الإنتاج. نحن، كصانعي أفلام، بحاجة ماسة إلى هذه المعرفة".

وبالمثل، أشارت رحاب الغطريفي، مخرجة تلفزيونية وخريجة أخرى من البرنامج إلى أن "المنظمين قدموا دعمًا هائلًا، وقد تفوق الموجهون - وخاصةً في الإنتاج والتسويق وتوزيع الأفلام – على توقعاتي. لقد جمعتم بالفعل أفضل الكفاءات، وقد شاركوا معرفتهم بسخاء كبير."

وتشير مريم حمدي، خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة دفعة عامي 2006 و2014، والمؤسس المشارك لمدرسة سيلفر سكرين السينمائية إلى جانب أوكتافيان دانسيلا، أحد أبرز صانعي الأفلام في رومانيا، إلى أن هذا البرنامج مصمم ليس فقط للمواهب الناشئة، بل أيضًا لأي شخص لم يسبق له تلقي هذا النوع من التعليم السينمائي المتخصص، سواءً كان بصدد تغيير مساره المهني أو إعادة اكتشاف شغفه".

وأضافت حمدي أن البرنامج يهدف إلى سد فجوة في السوق وتلبية احتياجات شريحة متنامية من المتخصصين في صناعة السينما.

كذلك تقول دعاء سالم، مدير أول التواصل والشراكات في مدرسة التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "صُمم هذا البرنامج ليجمع بين الإرشاد عالمي المستوى من كل من سيلفر سكرين والقدرات القوية لكلية التعليم المستمر في التعلم التطبيقي والتطوير المهني."

وأضافت "نرى هذه الشهادة خطوةً أولى في بناء منظومة سينمائية أقوى وأكثر مرونة، ونحن ملتزمون بدعم نموها المستمر."

