الجامعة الأمريكية بالقاهرة تصدر العدد الـ 38 من Arab Media& Society

أعلن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إصداره العدد الثامن والثلاثين من الدورية العلمية Arab Media & Society، وموضوعه: "الإعلام والصراع".

وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة أنه لا يمكن إغفال الأثر العميق للصراعات المتعددة التي شهدتها المنطقة، سواء تمثلت في حروب أو احتلال أو نزاعات إقليمية أو أهلية، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على العالم العربي. وفي المقابل، تبرز الأهمية المحورية للإعلام بمختلف أشكاله في تشكيل وعي الشعوب بهذه الصراعات وفهمها والتفاعل معها على المستويين المحلي والعالمي.

فجوة بين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية

وذكر البيان أن تطور المشهد الإعلامي أسهم في السنوات الأخيرة في إحداث تحول في المواقف العامة، مع اتساع الفجوة بين ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية وما تنقله المنصات الرقمية من صور ومشاهد مؤثرة توثقها أطراف متعددة، ويتجلى هذا الأمر بوضوح في تغطية الحرب على غزة، إضافة إلى التغطية المحدودة لصراعات أخرى في السودان، وسوريا، واليمن، أو عند المقارنة بين السرديات الإعلامية للأحداث في أوكرانيا وتلك الواردة من المنطقة العربية.

ويستعرض هذا العدد القضايا المعقدة المرتبطة بالصراع والحرب من خلال منظور إعلامي، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من الدراسات لباحثين من الوطن العربي وخارجه، تتناول بحوثهم الخطاب الإعلامي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يرتبط به من قضايا ترتبط بصورة المرأة، ورؤى الصحفيين حيال الصراع، وكذلك التغطية الإعلامية للأزمة السورية ميدانيًا وعبر المحتوى الرقمي، مع التركيز على أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، بالإضافة إلى تحليل الواقع الفائق والأخبار الزائفة في سياق الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، ودراسة دمج غرف الأخبار مع وسائل التواصل الاجتماعي في تغطية النزاعات المحلية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تحليل الشبكات الاجتماعية للاحتجاجات العابرة للحدود ضد الحرب على غزة.

يقول الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم للتلفزيون والصحافة الرقمية بالجامعة أن هذا العدد من الدورية يأتي في وقت لم يكن فيه دور الإعلام في تشكيل السرديات حول الصراعات أكثر أهمية مما هو عليه الآن. “ومن خلال جمع أصوات متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه، نسعى إلى تقديم فهم أعمق وأكثر دقة لكيفية تناول الحروب والأزمات في التغطية الإعلامية، وكيفية إدراكها وتذكرها”.

جدير بالذكر أن مجلة Arab Media & Society دورية علمية محكمة نصف سنوية متخصصة في بحوث ودراسات الإعلام وتصدر باللغتين الإنجليزية والعربية، تصدر عن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية.

تناقش المجلة كل القضايا المتعلقة بالإعلام العربي في ظل المتغيرات الدولية، وتُعد نافذة علمية مهمة تستهدف بناء نسق بحثي يُسهم في تفسير الظواهر الإعلامية وطرح توصيات عملية يمكن أن تقود الواقع الإعلامي العربي نحو الأفضل.



يمكنكم الاطلاع على العدد كاملًا من هنا.

