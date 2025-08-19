الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

السائق المتهم بالقيادة تحت تأثير المخدرات: أصدقاء السوء هم السبب وهتعالج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

استمعت نيابة المطرية لأقوال السائق المتهم بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، حيث أكد خلال التحقيقات بأنه لجأ إلى المخدرات بعد مروره بأزمة نفسية سيئة.

وأشار المتهم إلى أنه كان ينتوي دخول مصحة لعلاج الإدمان والتعافي من الاكتئاب، موضحا أن أصدقاء السوء هم من عرفوه على طريق المخدرات.

كشفت  وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى وهو غير متزن، وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق "ظهر بمقطع الفيديو"، يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة- وبمواجهته اعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه لأحد الأشخاص فى إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

