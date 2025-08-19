الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز والمصري
بيراميدز والمصري

الدوري المصري، تقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:


البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساءً -  قناة "ON SPORTS 2".

فاركو ضد طلائع الجيش – 6:00 مساءً -  قناة "ON SPORTS 1".

المصري ضد بيراميدز – 9:00 مساءً  - قناة "ON SPORTS 1".

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري – 9:00 مساءً - قناة "ON SPORTS 2".

 

حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

 

يدير الحكم محمود بسيوني لقاء المصري أمام بيراميدز، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع أحمد جمال، والثنائي عبد العزيز السيد وطارق مصطفى في تقنية الفيديو المساعد "فار".

 

كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي، والحكم الرابع إبراهيم محجوب، وثنائي "فار" مصطفى مدحت ومحمد أحمد الشناوي.

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏আ لكر 물거 دوري القسم الأول دوری» ((نايل> الجولة 3 السلام سد الثلاثاء 19 أغسطس 2025 الاتحاد 9:00 الإسماعيلي حکم مساعد 1 شريف عبدالله حكم ساحة طارق مجدي حکم مساعد 2 محمد عزازي sili حكم حکمرابع رابع إبراهيم محجوب حكم الحکمRAV مساعد VAR محمد أحمد الشناوي حكم VAR مصطفى مدحت‏'‏

 

فيما يدير لقاء فاركو أمام طلائع الجيش، الحكم محمود وفا، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد "شيكا"، والحكم الرابع محمد ممدوح، وثنائي "الفار" محمد الشناوي وإسلام أبو العطا.

 

ويدير مباراة البنك الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية الحكم محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، والحكم الرابع جبل السيد عطية، ويتواجد في تقنية "فار" الثنائي علاء صبري وهشام ربيع.

 

May be an image of ‎text that says '‎מוב የመግጠቃብኛ دوري القسم الأول دوری» (نايل الجولة 3 س ستاد القاهرة الثلاثاء 19 أغسطس 2025 كهرباء إسماعيلية 6:00 البنك الأهلي حكم مساعدا يوسف البساطي حكم ساحة محمد الغازي حکم مساعد 2 محمد أبو رحاب حکمرابع رابع جبل السيد عطية حكم VAR مساعد هشام ربيع حكم VAR علاء صبري‎'‎

 

