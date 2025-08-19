مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:



البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساءً - قناة "ON SPORTS 2".

فاركو ضد طلائع الجيش – 6:00 مساءً - قناة "ON SPORTS 1".

المصري ضد بيراميدز – 9:00 مساءً - قناة "ON SPORTS 1".

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري – 9:00 مساءً - قناة "ON SPORTS 2".

حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

يدير الحكم محمود بسيوني لقاء المصري أمام بيراميدز، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع أحمد جمال، والثنائي عبد العزيز السيد وطارق مصطفى في تقنية الفيديو المساعد "فار".

كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي، والحكم الرابع إبراهيم محجوب، وثنائي "فار" مصطفى مدحت ومحمد أحمد الشناوي.

فيما يدير لقاء فاركو أمام طلائع الجيش، الحكم محمود وفا، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد "شيكا"، والحكم الرابع محمد ممدوح، وثنائي "الفار" محمد الشناوي وإسلام أبو العطا.

ويدير مباراة البنك الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية الحكم محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، والحكم الرابع جبل السيد عطية، ويتواجد في تقنية "فار" الثنائي علاء صبري وهشام ربيع.

