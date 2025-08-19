بعد لقائه ترامب والأوروبيين، زيلينسكي يرفض مقابلة "فوكس نيوز" بشكل مفاجئ ويغادر واشنطن

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مقابلة تلفزيونية كانت مقررة مع شبكة "فوكس نيوز"، وذلك عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.



وقال مذيع "فوكس نيوز" بريت باير أثناء بث مباشر للقناة: "علمتُ للتو أن فلاديمير زيلينسكي لن يحضر لإجراء مقابلته الخاصة المقررة معنا هذا المساء، بعد ماراثون اللقاءات في البيت الأبيض،.. الوفد الأوكراني سيغادر واشنطن".

وكان من المقرر أن يظهر زيلينسكي في برنامج باير الذي انطلق عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت موسكو). وخلال الدقائق الـ45 الأولى من الحلقة، ظل المذيع يكرر أنه بانتظار ظهور زيلينسكي قبل أن يعلن إلغاء المقابلة.

وكان ترامب قد التقى زيلينسكي مساء الاثنين في البيت الأبيض، قبل أن ينضم إلى اللقاء قادة دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع موسع، لبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا طرح كذلك خلال اجتماعه بزيلينسكي والقادة الأوروبيين، مشيرًا عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه الضمانات "ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، في أعقاب قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمدة ثلاث ساعات، حيث ركز الجانبان على حل الأزمة الأوكرانية، مع تأكيد الرئيس الروسي على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بينما أشاد ترامب بالتقدم المحرز مع اعترافه بوجود خلافات لا تزال قائمة.

وأكد بوتين لاحقًا أن النقاشات في ألاسكا تقرّب الطرفين من التوصل إلى الحلول اللازمة، مضيفا أنه خلال المحادثات مع ترامب تمت مناقشة إمكانية حل الأزمة الأوكرانية على أساس عادل، موضحًا أن روسيا ترغب في وقف العمليات القتالية في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، تمامًا كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ذلك.

