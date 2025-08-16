اليوم، انطلاق عرض "بتوقيت 2028" ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تنطلق اليوم أولى حلقات حكاية بتوقيت 2028، ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حيث يواصل العمل تقديم جرعة من التشويق والغموض عبر الحكاية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته حكاية فلاش باك.

ومن المقرر انطلاق عرض حكاية بتوقيت 2028 من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في تمام الساعة 7 مساء على قناة DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

مواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يعتمد أسلوب الحكايات المنفصلة، حيث يضم سبع قصص مختلفة تمتد كل منها على خمس حلقات، لتمنح المشاهد تجربة متنوعة ومليئة بالمفاجآت.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فإن العمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

تفاصيل حكاية بتوقيت 2028

حكاية بتوقيت 2028 بطولة عدد من النجوم أبرزهم هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.

وحكاية بتوقيت 2028 تدور حول فكرة أنه أحيانا تكون هناك محاولة لمنع حدوث أشياء، لكنها تحدث، وبصورة أكثر سوءا، فخلف الصورة التي يتم الاعتقاد أنها مرئية بوضوح، توجد كواليس خفية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية بتوقيت 2028 ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

