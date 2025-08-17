حكاية بتوقيت 2028 الحلقة الثانية، هنادي مهنا تستعين بمتخصص لفهم تجربة السفر عبر الزمن

شهدت حكاية بتوقيت 2028 الحلقة الثانية مزيد من الغموض والتوتر النفسي لـ داليدا (هنادي مهنا)، التي تصحو من النوم منهارة بعد ليلة مليئة بالانهيار العصبي، وتتصرف وكأنها فقدت الذاكرة ولا تتذكر أي شيء مما حدث في الليلة السابقة.

وتلجأ داليدا إلى أستاذ متخصص في فيزياء السفر عبر الزمن (الفنان ياسر علي ماهر)، وتحاول إقناعه بمساعدتها بعد أن رأت خيانة زوجها في المستقبل عام 2028.

وبين الشرح العلمي عن نظرية آينشتاين والممرات الزمنية، يحذرها من أن محاولة تغيير القدر قد تقود إلى مصائر أعنف وأخطر.

وفي المقابل، يزداد شكها في مازن بعدما تعثر على "سلسلة حريمي" في ملابسه، ويخبرها أنها تخص ياسمين (نانسي هلال)، لتتفاقم غيرتها ووساوسها، ثم تفاجأ به مع ياسمين أمام منزلها في مشهد غامض يزيد من الريبة.

تحاول داليدا إصلاح علاقتها بزوجها مرة، ثم تنقلب عليه بالغيرة والاتهامات مرة أخرى، وبين تقلباتها النفسية، يزداد توترها في العمل، حيث تدخل في صدام مباشر مع ياسمين داخل الاستوديو أثناء تسجيل البودكاست، ويتدخل مازن وشريف لفض النزاع.

المفاجأة تأتي في النهاية حين تجلس داليدا مع شريف وتفتح له قلبها، معترفة أنها قلقة من المستقبل، بل وتخبره أنها سافرت بالزمن بالفعل، ورغم أنه يسخر منها ولكنه يخبرها أنه يصدقها.

لكن الصدمة الحقيقية تأتي مع ياسمين، حين تكتشف أن شريف يرتدي “حظاظة” مكتوب عليها اسم "داليدا".

مواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يعتمد أسلوب الحكايات المنفصلة، حيث يضم سبع قصص مختلفة تمتد كل منها على خمس حلقات، لتمنح المشاهد تجربة متنوعة ومليئة بالمفاجآت.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فإن العمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

تفاصيل حكاية بتوقيت 2028

حكاية بتوقيت 2028 بطولة عدد من النجوم أبرزهم هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.

وحكاية بتوقيت 2028 تدور حول فكرة أنه أحيانا تكون هناك محاولة لمنع حدوث أشياء، لكنها تحدث، وبصورة أكثر سوءا، فخلف الصورة التي يتم الاعتقاد أنها مرئية بوضوح، توجد كواليس خفية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية بتوقيت 2028 ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

