الصدمة تسيطر على الوسط الفني بعد رحيل مدير التصوير تيمور تيمور

خيم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، تاركًا إرثًا من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة بين الفنانين والمخرجين وصناع الدراما والسينما، الذين نعوه بكلمات مؤثرة.

حيث كتبت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها على فيس بوك: "الله يرحمك يارب خبر صعب قوي"، كما كتبت الفنانة بسنت شوقي عبر حسابها: “لا إله إلا الله.. الله يرحمك يا تيمور على قد قلبك الطيب”، وقال الفنان محمد جمعة عبر فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه لراجعون… خبر صادم.. الصديق الفنان المحترم تيمور تيمور في رحاب الله".

أما هشام ماجد فقد نعى الراحل وكتب “لا إله إلا الله … الزميل والصديق تيمور تيمور في ذمة الله”، وقال المخرج حسام علي “خبر حزين وصادم.. ربنا يرحمك يا تيمور ويغفرلك ويصبر حبايبك”، ونعاه المخرج أمير رمسيس وكتب “تيمور.. الضحكه بتروح مننا بدري”.

وعبرت الفنانة حنان مطاوع عن حزنها على رحيل تيمور وكتبت “الله يرحمك يا تيمور خبر حزين قوي قوي، ربنا يصبر قلب اهلك وكل اللي بيحبوك، ربنا يرحمك برحمته الواسعه، تيمور تيمور”، كما كتب شيكو “لا حول ولا قوة الا بالله! الله يرحمك يا تيمور”، وعبر الفنان محمد الشرنوبي عن حزنه قائلا "خبر يوجع القلب

انا لله وانا اليه راجعون".

بينما قالت أيتن عامر “خبر وحش اوى اوى اوى”، وقال المنتج محمد العدل “حزن وعدم تصديق.. البقاء لله وماتغلاش على اللى خلقك تيمور”، أما السيناريست تامر حبيب فكتب وهو في حالة صدمة “يعني ايه؟ تيمور؟”.

وكتبت الفنانة ريهام عبر الغفور "حزينة حزينة حزينة.. الله يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب.. يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق

حتوحشني ضحكك وهزارك اللي ماكنش بيخلص.. ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي .. أسألكم الفاتحة والدعاء".

وكتب الفنان أحمد وفيق “لا حول ولا قوة إلا بالله.. مدير التصوير الموهوب ( تيمور تيمور )) في ذمة الله. ايه الحزن ده. يا وجع قلب السينما وقلبنا وقلب حبايبك، عليك ياحبيبي”، بينما عبر الفنان دياب عن حزنه وكتب “لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل سيرتك الحلوة وقلبك الطيب شفيع ليك أمام رب العزة فى آمان الله نسألكم الدعاء”.

وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

وكشف مصدر مسئول بنقابة المهن التمثيلية تفاصيل وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

وقال المصدر لـ فيتو إن تيمور تيمور توفي غرقا في منطقة رأس الحكمة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حيث كتب: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له."

