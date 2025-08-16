أبرز أعمال مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

رحل عن عالمنا منذ قليل مدير التصوير تيمور تيمور، أحد الوجوه الموهوبة في صناعة السينما والتلفزيون، الذي جمع بين التمثيل والتصوير، وترك بصمات واضحة في عدد من الأعمال الفنية المهمة.

تخرج تيمور في معهد السينما، قسم تصوير، وقدم خلال سنوات دراسته العديد من المشروعات الفنية التي لفتت الأنظار.

شارك الراحل كممثل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الحاسة السابعة، حيث جسد شخصية جار يحيى وصديق شقيقته، كما ظهر في فيلم سحر العيون بدور ابن شقيقة سيد بخة، كما شارك في مسلسل الجامعة حيث لعب دور مدمن، إضافة إلى فيلم بعد الموقعة الذي عُرض في مهرجان كان.

على جانب آخر، بدأ مشواره في عالم التصوير كمصور عام 2003 من خلال مسلسل مسألة مبدأ، قبل أن يتدرج حتى أصبح مدير تصوير بارزا.

وكانت انطلاقته الحقيقية كمدير تصوير مع مسلسل آسيا 2013 بطولة منى زكي، ليقدم بعدها مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، أبرزها مسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، فيلم ريجاتا، فيلم الديزل، فيلم رمسيس باريس، وآخر أعماله كان ‎مسلسل "جودر" بجزء (2024-2025).



وبرحيله، تفقد الساحة الفنية واحدًا من أبرز مديري التصوير الذين استطاعوا أن يتركوا أثرًا بصريًا مميزًا في الدراما والسينما المصرية.

وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

وكشف مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية تفاصيل وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

وقال المصدر لـ فيتو إن تيمور تيمور توفي غرقا في منطقة رأس الحكمة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حيث كتب: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له."

