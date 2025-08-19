الحقي قبل ما موسم العنب يخلص، طريقة عمل الزبيب في البيت

طريقة عمل الزبيب، الزبيب هو العنب المجفف الذي يعتبر من ألذ وأشهر الفواكه المجففة في العالم، ويستخدم بكثرة في الحلويات الشرقية والغربية، وأطباق الأرز والسلطات والمخبوزات.

وطريقة عمل الزبيب، ليست صعبة ولكنها تحتاج فقط ضبط الخطوات، وهو ماتحرص عليه بعض ربات البيوت للحصول على زبيب آمن خالى من المواد الحافظة والمحليات الصناعية واحلى من الجاهز وبأقل التكاليف.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الزبيب فى البيت، وهناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تجفيف العنب لصناعة الزبيب في المنزل، تختلف باختلاف الأدوات المتاحة لديك.

مكونات عمل الزبيب فى البيت:

كمية من العنب الطازج يفضل العنب الخالي من البذور

ماء مغلي

قليل من بيكربونات الصوديوم أو عصير ليمون

طريقة عمل الزبيب فى البيت:

- أولًا من خلال التجفيف تحت الشمس:

اغسلي العنب جيدًا بالماء لإزالة الأتربة والشوائب.

اغلي ماء في إناء وأضيفي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو عصير ليمون.

ضعي العنب في الماء المغلي لمدة دقيقة واحدة فقط، ثم ارفعيه فورا، وهذه الخطوة تساعد على تشقق قشرة العنب قليلا لتسريع عملية التجفيف.

صفي العنب واتركيه يجف من الماء.

وزعي حبات العنب على صينية كبيرة مغطاة بشاش نظيف.

ضعي الصينية في مكان مشمس وجيد التهوية، مع تغطيتها بالشاش لحمايتها من الحشرات.

قلبي العنب يوميا حتى يجف تماما ويأخذ لون داكن.

تستغرق العملية من 7 إلى 10 أيام حسب قوة الشمس.

- ثانيا التجفيف في الفرن:

هذه الطريقة أسرع وتناسب من لا يتوفر لديهم مكان مشمس.

اغسلي العنب جيدا وانزعي الحبات من العنقود.

جففي الحبات من الماء بمنشفة نظيفة.

رصي العنب في صينية خبز مغطاة بورق زبدة.

سخني الفرن على درجة حرارة منخفضة (60 – 70 درجة مئوية فقط).

أدخلي الصينية في الفرن واتركي الباب مفتوح قليلا لتسهيل خروج البخار.

اتركيه لمدة 4 – 6 ساعات مع تقليب العنب كل فترة حتى يجف بالتساوي.

بعد أن يصبح العنب جاف وذا قوام مطاطي، اخرجيه واتركيه يبرد تماما.

- ثالثًا التجفيف بالمجفف الكهربائي إن توفر

رصي العنب في طبقات المجفف.

اضبطي درجة الحرارة بين 55 – 60 مئوية.

اتركيه من 24 إلى 36 ساعة حتى يجف تماما.

طرق حفظ الزبيب

ولحفظ الزبيب بعد تحضيره:

بعد أن يبرد الزبيب تماما، ضعيه في برطمان زجاجي محكم الإغلاق.

يفضل تخزينه في مكان بارد وجاف بعيدا عن الرطوبة.

يمكن وضعه في الفريزر إذا كنتى ترغبين في الاحتفاظ به لفترة أطول.

استخدامات الزبيب في المطبخ

يضاف إلى الأرز المعمر والكشري والأرز باللبن.

يدخل في عمل الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة والمهلبية.

يستخدم في المخبوزات مثل الكيك والكوكيز والخبز.

يضاف إلى السلطات لإعطائ طعم مميز.

يمكن تناوله كسناك صحي مع المكسرات.

فوائد الزبيب

والزبيب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الزبيب:-

مصدر غني بالطاقة الطبيعية لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتحمي الجسم من الأمراض.

يقوي العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

يساعد على الهضم لاحتوائه على الألياف الغذائية.

يعزز صحة القلب ويحسن الدورة الدموية.

