الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يكشف عن كواليس جديدة حول تجديد عقده مع الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن كواليس جديدة في مفاوضاته مع الريدز لتجديد عقده مع النادي لمدة موسمين.

صلاح يكشف تفاصيل المفاوضات مع ليفربول 

وقال محمد صلاح في مقابلة صحفية بحضور زميله في الفريق فيرجيل فان دايك: “أنا محترف للغاية، أعرف ما يفترض أن أفعله وما لا أفعله، لذلك أنا ذهبت للعب بالموسم”.

وتابع قائلا: “إذا كان هذا موسمي الأخير فأنا بحاجة للاستمتاع به وأن أُظهر للمشجعين أنني أعطيت حقًا كل ما يمكنني تقديمه”.

 وأضاف: “أريد أيضًا أن أكون قدوه للاعبين الصغار في رؤيتهم لهذا الأداء أثناء مفاوضات التجديد، إنه لا يزال بإمكانهم التركيز وتقديم كل شيء للنادي، ونعم خلال الموسم تمكنا من القيام بعمل جيد للغاية”.

وعن تجديد العقود قال محمد صلاح: “نعم، كل يوم.. أنا وفيرجيل كنا معًا لمدة ثماني سنوات على الأقل، نحن نقدر ذلك كثيرًا ونحاول أن ندفع بعضنا البعض، لذلك أجرينا هذه المحادثة حول تجديد العقد، دائمًا ما كنا نخبر بعضنا البعض”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح فيرجيل فان دايك محمد صلاح محمد صلاح لاعب ليفربول

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي، إنريكي يحشد نجوم باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

مدرب مايوركا يهاجم حكم مباراته مع برشلونة: كان مستحيلا أن نفوز

ابتكار طريقة جديدة لاختيار لاعب المباراة في الدوري الألماني، تعرف عليها

بعد هدف بورنموث الخرافي، محمد صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي أسطوري (فيديو)

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

حجز قضية غسل أموال "الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads