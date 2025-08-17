محمد صلاح يكشف عن كواليس جديدة حول تجديد عقده مع الريدز

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن كواليس جديدة في مفاوضاته مع الريدز لتجديد عقده مع النادي لمدة موسمين.

صلاح يكشف تفاصيل المفاوضات مع ليفربول

وقال محمد صلاح في مقابلة صحفية بحضور زميله في الفريق فيرجيل فان دايك: “أنا محترف للغاية، أعرف ما يفترض أن أفعله وما لا أفعله، لذلك أنا ذهبت للعب بالموسم”.

وتابع قائلا: “إذا كان هذا موسمي الأخير فأنا بحاجة للاستمتاع به وأن أُظهر للمشجعين أنني أعطيت حقًا كل ما يمكنني تقديمه”.

وأضاف: “أريد أيضًا أن أكون قدوه للاعبين الصغار في رؤيتهم لهذا الأداء أثناء مفاوضات التجديد، إنه لا يزال بإمكانهم التركيز وتقديم كل شيء للنادي، ونعم خلال الموسم تمكنا من القيام بعمل جيد للغاية”.

وعن تجديد العقود قال محمد صلاح: “نعم، كل يوم.. أنا وفيرجيل كنا معًا لمدة ثماني سنوات على الأقل، نحن نقدر ذلك كثيرًا ونحاول أن ندفع بعضنا البعض، لذلك أجرينا هذه المحادثة حول تجديد العقد، دائمًا ما كنا نخبر بعضنا البعض”.

