نجم نوتينجهام يعادل إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، واصل كريس وود نجم فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي، تألقه تحت قيادة مدربه نونو سانتو، بعدما سجل ثنائية في فوز فريقه اليوم على برينتفورد 3 / 1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية، إن كريس وود نجح في تسجيل 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي، بدون ركلات جزاء، منذ بداية عهد نونو سانتو مع نوتينجهام فورست في 23 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن ذلك المعدل التهديفي هو نفسه الذي حققه محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، طوال تلك الفترة، بدون ركلات جزاء كذلك.

كان كريس وود قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الرابع في قائمة الهدافين، برصيد 20 هدفًا، في حين تصدر محمد صلاح برصيد 29 هدفًا، ويليه نجمي نيوكاسل ومانشستر سيتي، ألكسندر إيزاك وإيرلينج هالاند بـ 23 و22 هدفًا، على الترتيب.

نوتنجهام فورست يقسو على برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق نوتنجهام فورست فوزا كبيرا على نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب “سيتي جراوند”، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف نوتنجهام فورست كل من: كريس وود فى الدقيقة 5 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب دان ندوي فى الدقيقة الـ 42.

وسجل هدف برينتفورد الوحيد اللاعب تياجو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام برينتفورد

حراسة المرمى: سيلس

خط الدفاع: أينا - ميلنكوفيتش - موريلو - ويليامز

خط الوسط: سنجرة - جيبس وايت - أندرسن

خط الهجوم: ندوي - وود - أودوي

تشكيل برينتفورد أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: كايود - كولينز- دن بيرج - هنري

خط الوسط: ينسين - يارموليوك - ميلامبو

خط الهجوم: بوتير - تياجو - كارفالو

