أتلتيك بيلباو يفوز على إشبيلية 2/3 في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيك بيلباو الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سان ماميس، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز ومروان سنادي وروبرت نافارو، بينما أحرز دودي ولوسيان هدفي إشبيلية.

برشلونة يفوز على ريال مايوركا

حقق فريق برشلونة بقيادة المدير الفني هانز فليك، فوزا مستحقا على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

سجل أهداف برشلونة كل من، رافينيا في الدقيقة 7، وفيران توريس في الدقيقة 23، ولامين يامال في الدقيقة 94.

