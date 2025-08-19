بمقاييس أولمبية، افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بعد تطويره بـ 4.5 مليون جنيه (فيديو وصور)

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بالجلاء، في احتفالية كبرى شهدت تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الفيلم الوثائقي «اعرف تاريخ محافظتك»، والذي تم إعداده من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، حيث تم تكريم 30 طالبًا على مستوى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية).

تم تنفيذه بمقاييس أوليمبية.. افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بعد تطويره بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

جاء حفل الافتتاح بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ البسيوني محمد وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب النائب وحيد فودة والنائب أحمد الشرقاوي والنائبة نسرين عمر والنائبة ولاء عبدالفتاح، والمهندس مصطفي العشري الشركة المنفذة لحمام السباحة.

افتتاح حمام السباحة إضافة قوية لمحافظة الدقهلية

وأكد المحافظ أن افتتاح حمام السباحة يُعد إضافة قوية لمحافظة الدقهلية ككل ومشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية اعتبر المشروع قوميًّا، ووجّه لكافة التنفيذيين المختصين بالعمل ليل نهار لإنهائه في أسرع وقت.

كل الدعم لتميز وتألق طلاب الدقهلية السباحين

وأعرب "مرزوق" عن سعادته البالغة بما شاهده من تميز وتألق طلاب الدقهلية السباحين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ليظلوا في الصدارة محليًّا ودوليًّا.

توفيره كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حمام السباحة

وثمن المحافظ دور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتوفيره كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حمام السباحة، مؤكدًا أن الدولة تدعم أبناءها المتميزين في مختلف المجالات الرياضية لرفع راية مصر عالية خفاقة.

أعمل ليل نهار لأكون عند حسن ثقة أبناء الدقهلية

وأوضح "مرزوق" أنه يعمل كما يجب أن يكون، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم، مضيفًا: «أعمل ليل نهار لأكون عند حسن ثقة أبناء الدقهلية».

