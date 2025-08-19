الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمقاييس أولمبية، افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بعد تطويره بـ 4.5 مليون جنيه (فيديو وصور)

افتتاح حمام سباحة
افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بالجلاء، في احتفالية كبرى شهدت تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الفيلم الوثائقي «اعرف تاريخ محافظتك»، والذي تم إعداده من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، حيث تم تكريم 30 طالبًا على مستوى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية).

تم تنفيذه بمقاييس أوليمبية.. افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بعد تطويره بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

جاء حفل الافتتاح بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ البسيوني محمد وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب النائب وحيد فودة والنائب أحمد الشرقاوي والنائبة نسرين عمر والنائبة ولاء عبدالفتاح، والمهندس مصطفي العشري الشركة المنفذة لحمام السباحة.

 

افتتاح حمام السباحة إضافة قوية لمحافظة الدقهلية

وأكد المحافظ أن افتتاح حمام السباحة يُعد إضافة قوية لمحافظة الدقهلية ككل ومشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية اعتبر المشروع قوميًّا، ووجّه لكافة التنفيذيين المختصين بالعمل ليل نهار لإنهائه في أسرع وقت.

كل الدعم لتميز وتألق طلاب الدقهلية السباحين

وأعرب "مرزوق" عن سعادته البالغة بما شاهده من تميز وتألق طلاب الدقهلية السباحين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ليظلوا في الصدارة محليًّا ودوليًّا.

توفيره كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حمام السباحة

وثمن  المحافظ  دور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتوفيره كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حمام السباحة، مؤكدًا أن الدولة تدعم أبناءها المتميزين في مختلف المجالات الرياضية لرفع راية مصر عالية خفاقة.

أعمل ليل نهار لأكون عند حسن ثقة أبناء الدقهلية

وأوضح "مرزوق" أنه يعمل كما يجب أن يكون، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم، مضيفًا: «أعمل ليل نهار لأكون عند حسن ثقة أبناء الدقهلية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعتمادات المالية الأبنية التعليمية التربية والتعليم العلاقات العامة والإعلام المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية هيئة الأبنية التعليمية حافظة الدقهلية زارة التربية والتعليم رئيس هيئة الابنية التعليمية حمام السباحة حفل الافتتاح تعليم الدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التربية والتعليم محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وال

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد العقوبات.. عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى.. ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026

فورد تنتج أرخص سيارة كهربائية في 2027

رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب دون إصابات

الأكثر قراءة

سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين (فيديو)

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

بعد غلق التسجيل أمس، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads