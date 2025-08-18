فورد تنتج أرخص سيارة كهربائية في 2027

سيارات فورد الكهربائية، تستعد فورد لطرح شاحنة كهربائية موديل 2027 بسعر يصل نحو 30,000 دولار، وتعد أولى السيارات الكهربائية العديدة التي ستأتي في السنوات الخمس المقبلة.

وتستخدم تقنية “الصب الموحد” (unicasting)، حيث تحل الأجزاء المصبوبة الكبيرة والمُكونة من قطعة واحدة من الألومنيوم محل العديد من الألواح الملحومة في سيارات فورد الحالية.



إنتاج فورد للسيارات الكهربائية

وأكدت فورد على منافسه تيسلا وتويوتا من خلال خفض التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج لتُصبح مُنافسًا قويًا في سوق السيارات الكهربائية العالمية والمحلية.

وتُعيد فورد تعريف مفهوم الإنتاج الضخم للسيارات، مُستلهمة من تاريخها العريق في الابتكار لإنشاء مستقبل السيارات الكهربائية.



استراتيجية إنتاج فورد للسيارات الكهربائية

ولكن بنفس الأهمية هي كيفية إنتاج هذه الأجيال الجديدة من السيارات الكهربائية داخل مصانع فورد. يُنسب إلى هنري فورد الفضل في إحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال إدخال خط إنتاج مُتحرك زاد من الكفاءة وخفض التكلفة.

ويتم إنهاء السيارة الكهربائية، بعد أن قضت وقتًا أقل بكثير في البناء مقارنة بالسيارة التقليدية. وتقول فورد إن هذه الكفاءات المُجتمعة – المنصة وعملية الإنتاج – ستساعدها على التنافس مع شركات صناعة السيارات الصينية التي تُغرق الأسواق بسياراتها الكهربائية.

كانت سيارة موديل تي (Model T) مُيسورة التكلفة ليس لأنها كانت نسخة مقتصدة من السيارات الأخرى، ولكن لأن العقول اللامعة اتخذت نهجًا جديدًا جوهريًا للمشاكل القديمة،” قال دوج فيلد “ هذا بالضبط ما شرعنا في القيام به عند إنشاء منصة فورد العالمية للسيارات الكهربائية.”

وأوضحت فورد إن شاحنة البيك أب الكهربائية متوسطة الحجم لعام 2027 ستكون سريعة مثل سيارة موستانج إيكوبوست (Ecoboost) وواسعة مثل سيارة تويوتا راف 4 (Toyota RAV4). كما وعدت الشركة بتكلفة امتلاك لمدة خمس سنوات ستكون “أقل من شراء سيارة تيسلا موديل واي (Tesla Model Y) مُستعملة عمرها ثلاث سنوات.

تُظهر الصور التي عُرضت عند الإعلان عن الشاحنة أنه يُمكن استخدام نفس المنصة لإنشاء مجموعة مُتنوعة من المركبات الأخرى، من شاحنة صغيرة ببابين إلى سيارة دفع رباعي بثلاثة صفوف من المقاعد.

