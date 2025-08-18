الأمين العام للناتو: ترامب كسر عقدة الحوار مع بوتين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبا، أن الأولوية تكمن في وقف القتال ووضع حد لتدمير البنية التحتية الأوكرانية.

اختراق في التواصل مع موسكو

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن ترامب نجح في كسر عقدة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قد يفتح الباب أمام محادثات سلام جديدة بين موسكو وكييف.

ترامب يخطط للاتصال بالرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.

وأضاف ترامب: "سأتصل ببوتين فورا بعد الاجتماعات مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.. وربما يكون لدينا اجتماع ثلاثي".

واستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من قادة أوروبا وقائد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإطلاعهم على ما تضمنته مباحثاته مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

