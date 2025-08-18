رئيس الوزراء البريطاني لـ ترامب: أوكرانيا جزء من أمن أوروبا والمملكة المتحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبا، أن أمن أوكرانيا يرتبط بشكل مباشر بأمن أوروبا والمملكة المتحدة.

ضمانات أمنية لكييف

وأوضح أن بلاده والقادة الأوروبيون يعملون على تحقيق تقدم ملموس بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في ظل استمرار التهديدات الروسية.

وقت التغيير في أوكرانيا

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "حان الوقت لإحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا"، مشددًا على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لتحقيق السلام والاستقرار.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة أوروبا، أهمية أن تقدم الولايات المتحدة إشارة قوية بشأن أمن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الجميع يريد إنهاء الحرب ووقف "عدوان روسيا"، مشيرًا إلى أنه بحث مع ترامب قضايا حساسة، من بينها الضمانات الأمنية.

وجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء اليوم في البيت الأبيض، لكنه كان مختلفا عن اللقاء السابق الذي جمعهما في فبراير الماضي.

